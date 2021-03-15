شكرا لقرائتكم خبر عن 586 مساهماً في «دي إكس بي» يوافقون على عرض «مراس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مراس للوجهة الترفيهية، أن مساهمي شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» الذين يمثلون 1.047 مليار سهم، أو حوالي 11.1% من إجمالي الأسهم الحالية القائمة لشرك «دي إكس بي إنترتينمنتس»، قد وافقوا على عرض مراس للاستحواذ على 100% من الأسهم العادية لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة وذلك بعد استلام ما مجموعه 586 استمارة قبول حتى تاريخ 11 مارس 2021.

وسيحصل مساهمو دي إكس بي إي الذين وافقوا على العرض عبر تقديم استمارة القبول الخاصة بهم، على 0,08 درهم نقدا لكل سهم من الأسهم التي يمتلكونها في شركة دي إكس بي إي، مع مراعاة استيفاء الشروط التنظيمية وغيرها.