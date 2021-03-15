شكرا لقرائتكم خبر عن «تبريد» و«إمباور» تتنافسان على أصول «نخيل» لتبريد المناطق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة إن شركة «نخيل للتطوير»، التابعة للحكومة في دبي، تدرس بيع أصول تبريد المناطق؛ حيث كلفت «سنيرجي للاستشارات المالية» لتولي المهمة. وامتنعت كل من «نخيل» و«سنيرجي» عن التعقيب. وتشمل أصول «نخيل» لتبريد المناطق 20 وحدة في أنحاء دبي بطاقة إجمالية بين 100 ألف و120 ألف طن من التبريد.

وقالت المصادر إن «الشركة الوطنية للتبريد المركزي» (تبريد) و«مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي» (إمباور) عبرتا عن الاهتمام بصفقة «نخيل». وقالت «تبريد» في بيان: إنها كشركة مدرجة لا يمكنها التعقيب على شائعات أو تكهنات السوق. ولم ترد «إمباور» حتى الآن على طلب للتعقيب. وقال أحد المصادر: إن الصفقة، والتي يمكن أن يصل تقييمها إلى نحو مليار درهم (272 مليون دولار) في هيكل اتفاق امتياز مدته 30 عاماً.

وعلى نحو منفصل، قالت مصادر: إن دبي تدرس بيع حصة في أنشطة أنظمة التبريد في «مطار دبي الدولي» وكلفت «ستاندرد تشارترد» بترتيب الصفقة. وباعت «إعمار العقارية»، أكبر شركة تطوير عقاري في دبي، في العام الماضي حصة في نشاطها للتبريد، في حين اتفقت «الدار العقارية» بأبوظبي على بيع اثنين من أصول تبريد المناطق. (رويترز)

