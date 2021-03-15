شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان تسمح للمقاهي بالعمل حتى الساعة الواحدة ليلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان - الخليج

أعلن فريق إدارة الطواريء الأزمات والكوارث في إمارة عجمان عن السماح لجميع المقاهي بالعمل حتى الساعة الواحدة ليلاً، كما سمح لكافة المطاعم بالعمل بدون التقيد بساعات العمل حسب الانظمة المعمول بها في الامارة، وذلك ابتداءً من الإثنين.

وعلى جميع المطاعم والمقاهي الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين الطاولات، وألا يزيد العدد عن 4 أشخاص في كل طاولة.

وأكد الفريق على إلزام مقدمي الخدمة في المقاهي والمطاعم بإجراء الفحص الأسبوعي PCR ، ويستثنى من ذلك الحاصلين على جرعتين من اللقاح بإثبات ذلك عبر تطبيق الحصن.

وأهاب بأصحاب المطاعم والمقاهي بضرورة الالتزام بالقرار مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكداً أن الجهات المسؤولة ستتعامل بحزم مع المخالفين، حرصا على سلامة المجتمع.