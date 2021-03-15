شكرا لقرائتكم خبر عن كيان مؤسسي لإدارة القاهرة التاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وجه د. مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، بضرورة الإسراع في وضع تصور للكيان المؤسسي، الذي سيدير منطقة القاهرة التاريخية. وأشار إلى أن هذا الكيان ستكون له صلاحيات كاملة.

وقال مجلس الوزراء إن مدبولي، عقد اجتماعاً؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعي «تطوير القاهرة التاريخية» و«ممشى أهل مصر»، بحضور د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي وزارة الإسكان، واستشاري تطوير المشروعين. وطلب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعداد مخطط كامل لشبكة الطرق والشوارع، واعتماد مخطط مروري لمنطقة القاهرة التاريخية، ومسارات للمشاة.

وأوضح أن الأعمال الاستشارية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية، تتضمن إعادة إحياء المباني التراثية ذات القيمة، وإعادة توظيفها لدمجها في النسيج العمراني التاريخي، وإعادة تأهيل المباني ذات الحالة الجيدة والمتوسطة لتحسين الطابع العمراني.

ووجه مدبولي بإجراء حصر شامل للأماكن الخربة، والمناطق الفضاء وملكياتها، للاستفادة بها في أعمال التطوير، كما كلف بدراسة إمكانية تغيير استخدامات المناطق الخالية والخربة، والمباني ذات الحالة المتدهورة غير ذات القيمة، بحسب الاحتياجات المطلوبة، لاستكمال النسيج العمراني، فضلاً عن الارتقاء بالفراغات المفتوحة والعامة، ومسارات الحركة والمشاة.