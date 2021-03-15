شكرا لقرائتكم خبر عن أودوي متهم بتزوير وثائق سيارته بعد حادث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يواجه جناح تشيلسي ومنتخب إنجلترا كالوم هدسون أودوي (20 عاماً) تهمة تزوير وثائق سيارته اللامبورجيني (215 ألف استرليني) بعد حادث مروري مع سيارة رينو يقودها طبيب (29 عاماً) في حي واندسوورث جنوب غرب لندن بشهر أغسطس الماضي.

وقام شخصان مع أودوي في السيارة بتصوير الطبيب أثناء مطالبته بالاعتراف بالخطأ لكن الطبيب رفض وقال إن أودوي هو الذي ضرب سيارته من الخلف.

وقدم طرف ثالث من جانب أودوي، قيل إنه شقيقه برادلي (32 عاماً)، وثائق سيارة لشركة تأمين الطبيب لكن الطبيب قال: «عرفت أودوي من لحظة خروجه من السيارة، كان يرتدي قميص تشيلسي وكان غاضباً، بدأوا يصورونني لكنني لم أعترف بأنني المخطئ وسخروا مني لأنني أقود سيارة عمرها 10 سنوات.. تلقت شركة التأمين وثائق تخص سيارة فيراري ثم وثائق مرسيدس وأنا أريد من الشرطة التحقيق في الأمر». وقالت الشرطة إنها تجري تحقيقات في التهم التي وجهها الطبيب فيما وصفها برادلي بـ«الهراء» وعلق محامي أودوي، الذي يتقاضى 100 ألف استرليني أسبوعياً: «السائق وجه اتهامات لطرف ثالث وليس أودوي»، فيما رفض تشيلسي التعليق.