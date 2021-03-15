شكرا لقرائتكم خبر عن «حكايتي» يستضيف أحمد بوخاطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحلّ الفنان الإماراتي العالمي أحمد بوخاطر، ضيفاً على البرنامج الحواري «حكايتي» الذي يعرضه تلفزيون الشارقة، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، في العاشرة من مساء الثلاثاء، ليفتح أمام جمهوره صفحات لم ترو من قبل، كما يتحدث عن بداياته في مجال الإنشاد وجهوده من أجل الارتقاء بهذا النوع من الفنون وغيرها الكثير من التجارب في حياته الفنية والشخصية.

ويتطرق بوخاطر خلال الحلقة للعديد من المحطات المهمة في حياته ومسيرته الفنيّة، ويتناول الحديث عن أول حفل رسمي له، كما يتحدث عن حفله الشهير الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن وحشد حوله نحو 20 ألفاً من عشّاقه، إلى جانب سرّ العرض الذي قدّم له بقيمة مليون دولار في بداياته ليتوجّه نحو الغناء وقام برفضه، كما تتخلل الحلقة لقاءات مع شقيقه وصديقه الذي افترق عنه لمدّة 20 عاماً وظلّ بوخاطر يبحث عنه إلى أن التقى به.

وكان البرنامج استضاف في حلقته السابقة الكاتبة والإعلامية الإماراتية فضيلة المعيني، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتيين التي تحدثت عن تجربتها في المجال، وأبرز التحديات التي رافقتها خلال مسيرتها وغيرها من المواضيع القيّـمة.