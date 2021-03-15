شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للإعلام تطلق مبادرة وطنية لخدمة الرياضة الإماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، مبادرة وطنية جديدة تتمثل في توفير الأرشيف الكامل لمباريات الدوري الإماراتي العام ومباريات كأس رئيس الدولة وأيضاً المباريات التي خاضها منتخب الإمارات لكرة القدم في مختلف مراحله التاريخية، وذلك على قناة دبي زمان ومنصة (أوان) الرقمية تحت عنوان (كرة قدم زمان).

وتخدم المبادرة الساحة الرياضية من عدة وجوه، فهي أولاً تقدم المتعة لعشّاق الرياضة وجمهور كرة القدم الذي عاش أجمل الذكريات مع مباريات الدوري وكأس رئيس الدولة والمنتخب، كما توفر للأندية الرياضية في الدولة أرشيفاً كاملاً لمبارياتها منذ مراحل السبعينات والثمانينات حتى اليوم وسجلاً مرئياً يتيح للأجيال الجديدة التعرف على مراحل تطور كرة القدم في الإمارات وأبرز النجوم الذين تركوا أثرهم في مسيرة هذه اللعبة الجميلة، وهي أيضاً تتيح أمام الباحثين في الشأن الرياضي مواد نوعية تؤرخ إلى مسيرة كرة القدم في الدولة من خلال المواد التلفزيونية التي يمكن الرجوع إليها في أي وقت من خلال تطبيق منصة (أوان) الرقمية المتوفرة على موقع المؤسسة والهواتف الذكية في جميع دول العالم.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من مشروع أكبر يتمثل في توفير كل الأرشيف الرياضي على منصة أوان، بما فيها مباريات كرة السلة والطائرة والبطولات الرياضية الأخرى، وهو هدف تسعى المؤسسة من ورائه الى جعل المنصة مرجعاً وأرشيفاً وطنياً للرياضة الإماراتية بكافة أطيافها.

وكانت قناة دبي زمان قد بدأت ببث مباريات من أرشيف الدوري العام يومياً عند السادسة مساء بتوقيت الإمارات، وطوال أيام الأسبوع، وهي المباريات التي ستكون متاحة أيضاً على المنصة الرقمية (أوان)، وسوف تتبعها مواعيد عرض مختارة للفقرات والبرامج الرياضية النوعية من بينها برنامج (الجماهير) الذي يتم بث حلقاته الأرشيفية حالياً على قناة دبي زمان كل جمعة الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات.

وتعتبر منصة (أوان) الرقمية التي أطلقتها مؤسسة دبي للإعلام في شهر رمضان المبارك من العام 2011، أكبر مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في الشرق الأوسط، وتوفر للجمهور العربي تجربة مشاهدة واستماع مجانية من خلال باقة خدماتها الرقمية المتنوعة وبجودة عالية، وحققت المنصة في العام 2020 نحو 28 مليون مشاهدة، كما بلغ عدد من قاموا بتنزيل التطبيق على هواتفهم أكثر من 850 ألف شخص.

