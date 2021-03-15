شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. ميدفيديف الثاني عالمياً ولقب مرسيليا يعزز ثقته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مرسيليا: «رويترز»

لم يكن الروسي دانييل ميدفيديف بحاجة إلى نقاط الفوز ببطولة مرسيليا للصعود إلى المركز الثاني في قائمة التصنيف الدولية لمحترفي التنس، بدلاً من النجم الإسباني رفائيل نادال، لكنه أكد أن الفوز بعاشر لقب في مسيرته منحه شعوراً عظيماً، بينما يواصل تقدمه.

وتأكد صعود ميدفيديف إلى المركز الثاني عالمياً في وقت سابق من الشهر في ظل غياب نادال عن البطولات منذ أستراليا المفتوحة، بسبب إصابة في الظهر.

ومع صدور قائمة التصنيف الجديدة رسمياً الاثنين، أصبح ميدفيديف أول لاعب من خارج الرباعي المكون من السويسري روجر فيدرر، والإسباني رافائيل نادال، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، والبريطاني آندي موراي، يحتل المركز الثاني عالمياً، منذ أن تجاوز نادال اللاعب الأسترالي ليتون هيويت ليحتل هذا المركز في 2005.

وبدأت احتفالات اللاعب الروسي (25 عاماً) بهذا الإنجاز يوم الأحد، عقب فوزه 6-4 و6-7 و6-4 على الفرنسي بيير-أوج إيربير في نهائي بطولة مرسيليا.

وقال اللاعب الروسي: «كنت أعرف أنني سأصبح المصنف الثاني عالمياً يوم الاثنين بغض النظر عن النتيجة. من الأفضل دوماً التقدم في قائمة التصنيف وأنت تحقق نتائج عظيمة».

وأضاف ميدفيديف: «أعرف أن نقاط الفوز هنا لم تحسب في صعودي للمركز الثاني عالمياً، لكن ذلك زاد كثيراً ثقتي بالنفس، فأنا أحرز لقباً قبل صعودي للمركز الثاني».

وخسر ميدفيديف حامل لقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في نهائي أمريكا المفتوحة أمام نادال في 2019، وفي نهائي أستراليا المفتوحة أمام ديوكوفيتش الشهر الماضي.