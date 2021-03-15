شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الاثنين 15-3-2021، تباينا ما بين الاستقرار والارتفاع أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند سعر أمس 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل ارتفاعا بقيمة قرش واحد ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع

وفى سياق متصل تباين سعر الريال السعودى اليوم، حيث سجل فى البنك الأهلي استقرارا عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى بنك "قناة السويس" ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء مقابل سعر أمس كان بـ 4.24 جنيه. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء مقابل سعر أمس كان بـ 4.24 جنيه. 4.29 جنيه للبيع مقابل سعر أمس كان بـ 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.