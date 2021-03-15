بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 6.5 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر6 نقطة ليبلغ مستوى 75ر5755 نقطة بنسبة صعود 11ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 13ر188 مليون سهم عبر 10354 صفقة نقدية بقيمة 6ر40 مليون دينار (نحو 8ر125 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر14 نقطة ليبلغ 97ر4677 نقطة بنسبة صعود 32ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر122 مليون سهم تمت عبر 4729 صفقة نقدية بقيمة 8ر10 مليون دينار (نحو 4ر33 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 18ر3 نقطة ليبلغ مستوى 32ر6299 نقطة بنسبة صعود 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر65 مليون سهم تمت عبر 5625 صفقة بقيمة 8ر29 مليون دينار (نحو 3ر92 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 3ر14 نقطة ليبلغ 82ر4868 نقطة بنسبة صعود 30ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر85 مليون سهم تمت عبر 3171 صفقة نقدية بقيمة 2ر8 مليون دينار (نحو 4ر25 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (كفيك) و(سنام) و(ورقية) و(بترولية) أما شركات (بيتك) و(اجيليتي) و(اهلي متحد) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (تحصيلات) و(السورية) و(فجيرة أ) و(معادن) الأكثر انخفاضا.