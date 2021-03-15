شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد جديد لعملة البتكوين بعد بلوغها مستوى مرتفعا فى مطلع الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بتكوين بشكل حاد من جديد اليوم الاثنين، وذلك بعد بلوغها مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 61 ألفا و781.83 دولار في مطلع الأسبوع عقب توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمته للتحفيز المالي البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار وتوجيهه بتسريع التطعيمات.