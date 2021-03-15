سعر اليورو اليوم الاثنين بالبنوك.. ويسجل 18.65جنيه بـ"البنك الأهلى"

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 15-3-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.65 جنيه للشراء، و18.83 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس الأحد 18.62جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.68 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع الدولار العالمى للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين، إذ دفع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية المتعاملين لخفض الرهان على هبوط الدولار إلى أقل مستوى في أربعة أشهر.

وجرى تداول العائد على السندات لأجل عشرة أعوام عند 1.6320% اليوم الاثنين وهو قريب من مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 1.6420%، وهو مستوى تحقق آخر مرة في فبراير.