شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: نتوسع في تمويل مشروعات المرأة في الريف والصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيراً ببرامج دعم وتمكين المرأة لزيادة قدرتها على المساهمة بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة خاصة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأضافت أن عام 2020 كان عاماً استثنائياً استلزم قيام الحكومة المصرية بأداء استثنائي لاحتواء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا ، مشيرةً إلى أن التحرك السريع للدولة والتنسيق بين كافة الهيئات والوزارات الحكومية ساهم فى مواجهة التداعيات المتوقعة على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي.

وأوضحت نيفين جامع في بيان لها اليوم، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف بصفة أساسية دعم مشروعات الشباب والمرأة في مختلف القطاعات الانتاجية وأكدت على أن العام الحالي سيشهد المزيد من التوسع في تمويل مشروعات المرأة خاصة في المناطق الريفية وفى الصعيد بالإضافة إلى تقديم المزيد من الدعم الفني والدورات التدريبية للسيدات والفتيات لإكسابهن المهارات الضرورية للبدء في مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهن القائمة مما يعمل على تمكينهن اقتصاديا.

وأشارت إلى أن برامج تمكين المرأة لم تكن لتتحقق لولا الجهود التنسيقية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتي تعد أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى تطلعها لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك بما يساهم في وصول المرأة المصرية للمكانة التي تستحقها على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقتها نيفين جامع خلال مشاركتها بفعاليات احتفالية المرأة المصرية التى نظمتها جمعية سيدات أعمال مصر 21 برئاسة الدكتورة يمنى الشريدى وبحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج .

بدورها قالت الدكتورة يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21 ، إن احتفالية المرأة المصرية تكرم عدد كبير من السيدات العاملات في كافة القطاعات الإنتاجية، والتي تشمل الصناعة والزراعة والخدمات وريادة الاعمال الى جانب عدد من القيادات بالحكومة المصرية، مشيرة إلى الدور الهام للمرأة داخل منظومة الاقتصاد القومي، ومساهمتها الكبيرة في توفير فرص العمل .

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد كبير من القيادات النسائية من مختلف الجهات والتخصصات ومن بينهم بعض النماذج الناجحة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهم سالى سعدة رئيس المكتب الفني، وأماني الشيمي مدير التخطيط الاستراتيجي بمكتب الرئيس التنفيذي لجهودهم المتميزة في دعم أنشطة الجهاز التنموية وخاصة المرتبطة بالمرأة، ودمج سياسات النوع الاجتماعي في مختلف السياسات والنظم الداخلية بجهاز تنمية المشروعات والتوسع في التعاون مع الدول الأفريقية في مجال تمكين المرأة ودعمها فنيا من خلال منظمة الكوميسا.