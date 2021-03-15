البنك المركزى: 29.6 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2020

كما أظهرت البيانات ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2020 بنحو 529.2 مليون دولار لتسجل نحو 7.5 مليار دولار (مقابل نحو 7.0 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق).

محمد يوسف

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