شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: 29.6 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال البنك المركزى المصرى، إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال السنة الميلادية 2020 (عام على جائحة كورونا) ارتفاعاً بمعدل 10.5% بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار (مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2019).
كما أظهرت البيانات ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2020 بنحو 529.2 مليون دولار لتسجل نحو 7.5 مليار دولار (مقابل نحو 7.0 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق).