شكرا لقرائتكم خبر عن مطور عقارى: إتاحة تمويل عقارى بفائدة 3% سيدفع ملاك العقارات نحو التصالح والتسجيل والان مع تفاصيل الخبر
وأشار فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إلى أن البرنامج يتيح للمواطن تملك وحدة وسداد ثمنها بصورة أشبه بآلية الايجار فالمواطن سيسدد على 30 عاماً بفائدة منخفضة وقسط شهرى يعادل ما كان سيدفعه فى حالة الايجار ولكنه ممتلك للوحدة، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صرح أن المواطنين لا يقبلون على الايجار ويرغبون فى التملك ولذلك وجه بإطلاق ذلك البرنامج ليلبى احتياجات القطاع العريض من المواطنين ويتلاءم مع توجهات الدولة بتوفير سكن لكل مواطن.
وأضاف أن ذلك البرنامج سيحفز شركات التطوير العقاري على العمل لانتاج وحدات لتلبية احتياجات شريحة متوسطى الدخول كما ستسهم فى فتح العديد من الوحدات المغلقة .
وأشار إلى أهمية قيام البنك المركزى بشرح آليات تنفيذ البرنامج الجديد للتمويل العقاري بصورة مبسطة وخلق آليات وبيئة تشريعية تحقق استفادة لأكبر عدد من المواطنين .