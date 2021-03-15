شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع استنادا على توقعات الطلب فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ،لتقترب من أعلى مستوياتها فى عدة سنوات ،استنادا على توقعات تحسن الطلب فى الصين أكبر مستورد للنفط فى العالم ، خاصة بعد بيانات أظهرت تسارع تعافي الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 66.38$ ، من مستوى الافتتاح عند 65.57$، وسجل أدنى مستوي عند 65.57$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 70.00$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 69.10$ ، وسجل أدنى مستوي عند 69.10$.

عند تسوية الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.5% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت قرابة 0.6% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل توتر الأسواق بعد قفزة جديدة فى عوائد السندات الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،انخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.1% ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل الخام أعلى مستوى فى عامين ونصف عند 67.94$ للبرميل.

وبالنسبة لخام برنت فقد انخفض أيضا بنسبة 0.6% ،بعدما سجل فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع مستوي 71.36$ للبرميل ، الأعلى منذ أيار/مايو 2019.

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين فى الصين أن نمو الإنتاج الصناعي الصيني تسارع فى الفترة من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فبراير متجاوزا التوقعات ،وارتفعت إنتاجية مصافي التكرير اليومية بنسبة 15% عن نفس الفترة من العام الماضي.

عززت تلك البيانات من مؤشرات تسارع تعافي الاقتصاد الصيني فى بداية عام 2021 ، الأمر الذي يصب فى صالح توقعات ارتفاع الطلب على الوقود فى أكبر مستورد للنفط فى العالم.

على حسب وكالة "رويترز" قالت مصادر إن المملكة العربية السعودية "أكبر مصدر للنفط فى العالم" خفضت إمداداتها من الخام تسيلم نيسان/أبريل لأربعة مشترين من شمال أسيا على الأقل بنسبة 15% ، مع تلبية المتطلبات الشهرية العادية للمصافي الهندية.

كانت السعودية قد قررت مؤخرا تمديد الخفض الطوعي فى إنتاج النفطي بحوالي مليون برميل يوميا لمدة شهر إضافي حتى نهاية نيسان/أبريل المقبل ، بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار فى السوق ودعم الأسعار.