شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً للدعم المحوري 69.23 الآن، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيسبب تحول لحظي في الاتجاه لزيارة مستوى 67.92 قبل أي محاولة إيجابية جديدة، بينما ننتظر استئناف الموجة الصاعدة التي يتواجد هدفها الرئيسي الأول عند 71.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.50 والمقاومة 71.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد