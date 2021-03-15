شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

يظهر سعر النفط تداولات سلبية ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري الأول 65.15، والذي يمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 67.85 ثم 68.75 كمحطات رئيسية تالية، بينما يمثل كسر مستويات 65.15 ثم 64.55 عامل سلبي سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 67.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد