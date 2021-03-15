شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً لمقاومة القناة اللحظية الهابطة ولا يزال دونها حتى الآن، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه بكسر 25.50 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 24.55، في حين يمثل الثبات دون 26.40 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.40 والمقاومة 26.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط