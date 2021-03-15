شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية الآن ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 1735.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1692.00 مبدئياً، مع الانتباه إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1755.00 وقد تمتد إلى 1765.00 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1740.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط