شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح ويحوم حول المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.3800 كمحطة تالية، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون 1.4025.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3830 والمقاومة 1.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط