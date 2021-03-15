الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 15-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح ويحوم حول المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.3800 كمحطة تالية، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون 1.4025.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3830 والمقاومة 1.4000

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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