شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار هبوطاً بعد ملامسة المتوسط المتحرك 50 هذا الصباح، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 1.1888 ثم 1.1780 بعد كسر المستوى السابق، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 1.1976.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1860 والمقاومة 1.2020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط