شكرا لقرائتكم خبر عن "المعذر ريت" يُقرر توزيع أرباح بـ 23.9 مليون ريال عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 23.934 مليون ريال، على مالكي وحدات صندوق المعذر ريت عن فترة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 61.4 مليون سهم، بواقع 0.39 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 3.9% إلى السعر الأولى للوحدة.

وأشار الصندوق إلى أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس الموافق 18 مارس الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم من تاريخ الاستحقاق.

يُذكر أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 14.061 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2019.