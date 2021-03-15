شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ملاذ للتأمين" ترتفع 23.5% في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة ملاذ للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 23.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 22.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 18.4 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 8.4%، بشكل رئيسي ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة لتأمين الممتلكات والحوادث بنسبة 112.8%.

ارتفاع دخل الاكتتاب الآخر بنسبة 85.5%. وارتفاع كلا من الإيرادات الأخرى و دخل الاستثمار، حيث ارتفع دخل الاستثمار بنسبة 28.5%، ويعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع دخل استثمارات محفظة المساهمين 111.9% عن دخل استثمارات عمليات المساهمين في العام 2019 ناتجة عن إيرادات توزيعات الارباح والمكاسب المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع.

كما أن ارتفاع الإيرادات الأخرى ناتج بشكل أساسي عن التسوية النهائية مع الهيئة العامة للزكاة و الدخل لمبالغ الزكاة وضريبة الاستقطاع للأعوام 2007 وحتى 2015.

وحققت الشركة ارتفاعاً في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 93.8%، إلى 23.3 مليون ريال في 2020، مُقابل صافي أرباح استثمارية بلغت 12 مليون ريال خلال العام 2020.

وفي المُقابل، ارتفعت المطالبات المتحملة بنسبة 14.7%، إلى 581.4 مليون ريال في العام 2020، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 506 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت في التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 10.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.