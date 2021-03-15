شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التراجع بفعل ارتفاع عائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى 13 شهرا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1917$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1947 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1967$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.1990$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت العملة الأوروبية الموحدة اليورو ارتفاعا بأكثر من 0.3% مقابل العملة الأمريكية ،فى أول مكسب أسبوعي فى غضون شهر ،بفضل عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.1835$.

أبقى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير ، مع التأكيد على المضي قدما فى تنفيذ البرنامج الطارئ لشراء السندات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا والمعروف باسم (PEPP)والبالغ قيمته 1.85 تريليون يورو شهريا حتى آذار/مارس 2022.

وتعهد المركزي الأوروبي على زيادة مشتريات السندات خلال الربع الثاني من هذا العام ، بعد تراجعه عن المعتاد فى الربع الأول ،وهو ما يصب فى صالح التعافي الاقتصادي فى أوروبا ، بالرغم من زيادة تكاليف الاقتراض مؤخرا بعد ارتفاع عائد السندات فى الولايات المتحدة.

ومن جانبها حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي"كريستين لاغارد" من تشديد السياسة النقدية فى منطقة اليورو قبل الأوان المناسب لذلك.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود بفعل عزوف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر العالية ، تركيزا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع عوائد السندات فى الولايات المتحدة.

صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بأكثر من 1.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.646%.