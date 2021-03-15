الدولار يواصل الصعود مع استئناف مكاسب عائدات سندات الخزانة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفع الدولار للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين إذ دفع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية المتعاملين لخفض الرهان على هبوط الدولار إلى أقل مستوى في أربعة أشهر.

وجرى تداول العائد على السندات لأجل عشرة أعوام عند 1.6320 بالمئة اليوم الاثنين وهو قريب من مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 1.6420 بالمئة، وهو مستوى تحقق آخر مرة في فبراير شباط. وقادت الزيادة في عائدات السندات الدولار للصعود في الأسابيع الأخيرة بفضل ارتفاع فروق أسعار الفائدة مقارنة بأسواق السندات الرئيسية الأخرى.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتعقب حركة العملة الأمريكية أمام ستة من نظرائها الرئيسيين، عند حوالي 91.84 في التعاملات المبكرة في لندن اليوم. وكان قد بلغ الأسبوع الماضي 93.51 وهو أعلى مستوى منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

وسيظل ارتفاع عائدات سندات الخزانة مهيمنا على تفكير المستثمرين الأسبوع الحالي قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يتوقع محللون أن يتحدث خلاله صناع السياسات بلهجة متفائلة حيال الاقتصاد الأمريكي.

وزاد الدولار الأمريكي 0.2 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 109.22 ين ليصعد لأعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2020.

وضعف اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1925 دولار بعدما ارتفع الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع على أثر إظهار أحدث البيانات أن صناديق التحوط قلصت صافي مراكز اليورو.

ونزل الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7732 دولار لتستمر خسائره بعدما فقد يوم الجمعة 0.4 بالمئة.

وانخفضت العملة الرقمية بتكوين 1.4 بالمئة بعدما سجلت مستوى قياسيا في مطلع الأسبوع عند 61781.83 دولار.