شكرا لقرائتكم خبر عن «ماريوت» العالمية تدشّن علامة «ريزيدنس إن» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت ريزيدنس إن ماريوت، وهي واحدة من العلامات الفندقية المميزة التي تنضوي تحت مظلة برنامج Marriott Bonvoy الذي يجمع 30 علامة فندقية، انطلاقة مسيرة أول فندق لها في الإمارات مع افتتاح فندق ريزيدنس إن ماريوت الجداف.

وقال غيدو دي وايلد، مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية: «يسرّنا أن نأتي بأول فندق من فنادق ريزيدنس إن ماريوت إلى الإمارات. ريزيدنس إن اسم تحمله الفنادق العالمية في مجال توفير الإقامة المطولة. ودبي تشكل سوقاً أساسية للسفر لفترات طويلة. وبما أن أساليب السفر قد تطورت، أصبح الطلب أكبر على الغرف والشقق الفندقية التي توفر مستويات المرونة والراحة التي تتوفر لكل رجال الأعمال والعائلات في منازلهم».

يضم الفندق 134 جناحاً ويتميز الكثير منها بشرفات خاصة وإطلالات على أفق دبي.

وقالت جيني بينزاكن، نائب الرئيس للعلامة التجارية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماريوت الدولية: «ما من وجهة أفضل من مدينة دبي لنطلق فنادق ريزيدنس إن ماريوت في الإمارات، فهذه المدينة تزداد ازدهاراً واستقطاباً للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه على حد سواء. وسوف يستفيد الضيوف من تجربة الترف من خلال ما يقدّمه لهم الفندق من وسائل راحة، إذ سيتمكنون من الحفاظ على روتينهم اليومي ونمط حياتهم المعتاد والاستفادة من وقتهم إلى أقصى حد والتعرّف أكثر إلى المدينة انطلاقاً من هذا الفندق وموقعه الأخّاذ».

ريزيدنس إن ماريوت هو اسم لمجموعة فنادق عالمية في مجال توفير الإقامة لفترة طويلة. تشمل المجموعة أكثر من 870 فندقاً في أكثر من 15 بلداً ومنطقة.

