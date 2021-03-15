شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقترب من 70 دولاراً مع تحسن توقعات طلب الطاقة الصيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سنغافورة - رويترز

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، حيث يتجه خام «برنت» نحو مستوى سبعين دولاراً للبرميل، إذ تظهر بيانات تسارع التعافي الاقتصادي الصيني في بداية 2021، مما يدعم الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم مايو/أيار 47 سنتاً، بما يعادل 0.7 في المئة، إلى 69.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:38 بتوقيت جرينتش، في حين بلغ الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم إبريل/نيسان 66.10 دولار للبرميل، بزيادة 49 سنتاً، أو 0.8 في المئة.

وأظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، متجاوزاً التوقعات، في حين ارتفع إنتاج مصافي التكرير 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وقال سينج يك تي المحلل لدى شركة الاستشارات الصينية سيا إنرجي، إن الصناعات الثقيلة الصينية شهدت نمواً قوياً، إذ سجل إنتاجها من الأسمنت والصلب والألمنيوم نمواً في خانة العشرات بالمقارنة مع مستويات 2019 قبل جائحة «كوفيد-19»، مضيفاً أن معدلات النمو جاءت عنيفة بالنظر إلى أسس الصين الكبيرة. وقال إن إنتاج وشحن كل تلك المواد يحتاج إلى طاقة.

ومما زاد الأسعار دعماً، قالت مصادر بقطاع التكرير، الجمعة، إن السعودية أكبر مصدر للنفط خفضت إمدادات الخام تحميل إبريل/نيسان لما لا يقل عن أربعة مشترين من شمال آسيا بما يصل إلى 15 في المئة، بينما لبت المتطلبات الشهرية العادية لشركات تكرير هندية.

يأتي خفض الإمدادات في الوقت الذي قررت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد معظم تخفيضات إمداداتها لشهر إبريل/نيسان.

