شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تطبق ضريبة القيمة المضافة من أبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفرض سلطنة عمان اعتبارا من نيسان/أبريل ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات لتصبح الدولة الخليجية الرابعة التي تقر هذا الإجراء ضمن اتفاق خليجي شامل.

فبعد الإمارات والسعودية والبحرين، أعلنت عمان في تشرين الأول/اكتوبر 2020 فرض هذه الضريبة.

وكتبت وزارة الاعلام في تغريدة «يبدأ في 16 نيسان/أبريل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%».

وستطبق هذه «الضريبة على الاستهلاك على كل السلع والخدمات المحلية والمستوردة باستثناء المعفاة منها» على ما جاء في التغريدة نفسها.

وأضافت أن قطاع النقل العام والخدمات الصحية والنظام التربوي والعقارات «وبعض النشاطات المالية» لن تكون مشمولة بهذه الضريبة.

وكانت السعودية والإمارات أول دولتين تعتمدان الضريبة على القيمة المضافة العام 2018 وتبعتهما البحرين في كانون الثاني/يناير.

وزادت السعودية الضريبة على القيمة المضافة بثلاث مرات في أيار/مايو 2020 في إطار خطة تهدف إلى تحقيق عائدات ضريبية إضافية.

أما قطر والكويت فلم تعمدا إلى فرض ضريبة القيمة المضافة بعد. (أ.ف.ب)