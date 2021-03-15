شكرا لقرائتكم خبر عن «نخيل» تدرس بيع أصول تبريد المناطق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن شركة نخيل للتطوير في دبي تدرس بيع أصول تبريد المناطق، وذلك في الوقت الذي تتخلى فيه شركات عقارية إماراتية عن أنشطة غير أساسية.

وقال اثنان من المصادر رفضا الكشف عن اسميهما لأن الأمر غير معلن أن نخيل، التي طورت جزيرة نخلة جميرا، كلفت شركة الاستشارات المالية سنيرجي للاستشارات لتولي المهمة.

وامتنعت نخيل عن التعقيب ولم ترد سنيرجي على طلب التعقيب لـ«رويترز».