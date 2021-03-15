شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الفائزين في الحفلة الثالثة والستين لتوزيع جوائز «غرامي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس: «أ.ف.ب»

حطمت المغنية الأمريكية بيونسيه الرقم القياسي في عدد جوائز «غرامي» الموسيقية التي حصلت عليها امرأة؛ إذ بلغ مجموع ما فازت به خلال مسيرتها 28 جائزة، إثر فوزها في فئة أفضل أداء (أر أند بي) عن «بلاك باريد» في الاحتفال الذي أقيم مساء الأحد، لتوزيع هذه المكافآت الموسيقية المرموقة.

وفي فئة أفضل فنان جديد، فازت ميجن ذي ستاليون لتصبح أول مغنية راب تحصل على هذه الجائزة المرموقة منذ لورين هيل عام 1999.

وفازت المغنية الأمريكية تايلور سويفت بجائزة ألبوم العام عن «فولكلور»، وباتت بذلك أول امرأة تحصل على هذه الجائزة ثلاث مرات، معادلة هذا الإنجاز الذي سبقها إليه عمالقة الموسيقى: كستيفي ووندر، وفرانك سيناترا، وبول سايمون. وهي كانت نالت هذه الجائزة عن «فيرليس» عام 2010، وعن «1989» عام 2016.

ونالت الأمريكية هير جائزة «أغنية العام» عن «آي كانت بريذ» التي تدعو إلى وضع حد لللتمييز العنصري وعنف الشرطة، وصدرت في خضم الحركة الاحتجاجية التي أثارها مقتل جورج فلويد في ربيع 2020.

أما في فئة تسجيل العام، ففازت بيلي أيليش عن «إفريثينج آي وانتد»، وهي المرة الثانية توالياً تحصل على هذه الجائزة، ما يعد إنجازاً لهذه الفنانة التي لا تزال في التاسعة عشرة، علماً بأنها حصلت العام الفائت على جوائز الفئات الأربع الرئيسية.

وفي ما يأتي لائحة الفائزين في أبرز الفئات:

ـ ألبوم العام ـ تايلور سويفت، «فولكلور»

ـ تسجيل العام، وهي مكافأة عن الأداء العام للأغنية ـ بيلي أيليش، «إفريثينغ آي وانتد»

ـ أغنية العام، وهي مكافأة تُمنح للمؤلفين والملحنين ـ هير، «آي كانت بريذ»

ـ أفضل فنان جديد ـ ميجن ذي ستاليون

ـ أفضل أغنية مصوّرة ـ «براون سكين غيرل» لبيونسيه، بلو آيفي أند ويكزيد

ـ أفضل ألبوم راب ـ «كينجز ديزيز» لناس

ـ أفضل ألبوم روك ـ «ذي نيو أبنورمال» لذي ستروكس

ـ أفضل ألبوم لموسيقى البوب ـ «فيوتشر نوستالجيا» لدوا ليبا

ـ أفضل أداء منفرد في موسيقى البوب ـ هاري ستايلز، «ووترميلن شوغر»

ـ أفضل ثنائي أو أداء جماعي في موسيقى البوب ـ ليدي غاغا وأريانا غراندي، «رين أون مي»

ـ أفضل ألبوم للموسيقى المدنية المعاصرة ـ «واي إتش إل كيو إم دي إل جي» لباد باني

ـ أفضل ألبوم لموسيقى آر أند بي ـ «بيغر لاف» لجون ليجند

ـ أفضل ألبوم للموسيقى البديلة ـ «فيتش ذي بولت كاترز» لفيونا آبل

ـ أفضل ألبوم لموسيقى العالم ـ «توايس آز تول» لبورنا بوي