شكرا لقرائتكم خبر عن رغم صعوبات الموسم.. السيتي في طريقه لتحقيق إنجاز الرباعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «أ ف ب»

قبل موسمين، عندما نجح مانشستر سيتي في التتويج بثلاثية محلية غير مسبوقة في إنجلترا، اعتبر مدربه الإسباني بيب جوارديولا أن إحراز الرباعية يعتبر «شبه مستحيل».

ولا شك في أن الموسم الحالي الذي يتميز بالإصابات، والبرنامج المضغوط للمباريات، وتعب اللاعبين، وتداعيات فيروس كورونا وعدم قيام مانشستر سيتي بالاستعداد جيداً قبل انطلاق الموسم الحالي جعل هذا الإنجاز أكثر صعوبة، بيد أن سيتي في طريقه لإثبات عدم صوابية توقعات مدربه، ربما.

ويتصدر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 14 نقطة عن جاره مانشستر يونايتد وبات تتويجه بلقبه الثالث في أربعة مواسم مسألة وقت، ليس إلا.

وتتوجه كتيبة جوارديولا إلى بوادبست عاصمة المجر لخوض مباراة في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، وهي مرشحة بقوّة لبلوغ ربع النهائي بعد أن فازت ذهاباً خارج ملعبها بـ2-0.

ثم يتوجه الـ«سيتيزنس» نهاية الأسبوع المقبل لمواجهة إيفرتون في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، في حين سيخوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ضد توتنهام في 25 نيسان/أبريل المقبل على ملعب ويمبلي.

مبدأ المداورة

ويجسّد الفوز الثالث والعشرون في 24 مباراة في مختلف المسابقات والذي حققه مانشستر سيتي على فولهام 3-0، مبدأ المداورة الذي اعتمده جوارديولا هذا الموسم وجعله يحارب على أربع جهات بنجاح.

وقام المدرب الإسباني بإجراء سبعة تغييرات على تشكيلته التي خسرت مباراة الدربي على ملعبه أمام يونايتد الأسبوع الماضي، في المباراة ضد فولهام وأراح ثلاث ركائز في الفريق وهم البلجيكي كيفن دي بروين، والجناح الجزائري رياض محرز، ولاعب الوسط الألماني ايلكاي جوندوجان ووضعهم على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، في حين لم يحضر المهاجم رحيم ستيرلينج في التشكيلة على الإطلاق.

ويلخّص جوارديولا فلسفته بقوله: «ما قمنا به في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، هو أننا منحنا الفرصة للجميع لكي يسهم».

وتابع: «في بعض الأحيان تبدو الأمور صعبة لكن على جميع اللاعبين المساهمة في الفوز في المباريات والوصول إلى نهاية الموسم، ونحن في أفضل وضعية ممكنة للمنافسة على الألقاب».

وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها معظم الأندية حتى الغنية منها في ظل عدم وجود مشجعين في المدرجات بسبب تداعيات فيروس كورونا، فإن مسؤولي النادي لم يترددوا في الحصول على خدمات قطب الدفاع البرتغالي روين دياش من بنفيكا.

ويعتبر دياش أحد القلائل في صفوف الفريق الذي لم يشملهم مبدأ المداورة، حيث خاض جميع مباريات فريقه منذ أيلول/سبتمبر الماضي باستثناء واحدة فقط.

وشكّل دياش إلى جانب ستونز المتجدّد وأحد نجوم منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 ثنائياً متفاهماً.

ويبقى الفوز بدوري أبطال أوروبا أولوية بالنسبة إلى جوارديولا، حيث فشل في ذلك منذ استلام منصبه قبل خمس سنوات، علماً بأن مالكي النادي تعاقدوا معه من أجل الظفر بالكأس ذات الأذنين الكبيرتين.

وبفضل الموارد الغنية التي يتمتع بها لا سيما أن لاعبيه الاحتياطيين لا يقلون شأناً عن الأساسيين، ونظراً لأن أبرز منافسيه في المسابقة القارية وهي أندية بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب، وباريس سان جرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، تواجه منافسة شديدة في بطولاتها المحلية، فإن الطريق قد تكون معبّدة أمام سيتي ليتوج باللقب خصوصاً أنه يستطيع تركيز جهوده عليها بعد أن ضمن بنسبة كبيرة التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.