شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يحقق مع ثلاثة لاعبين روس بسبب المنشطات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن الاتحاد الروسي لكرة القدم، قوله، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الدولي للعبة الشعبية (فيفا) بدأ تحقيقات مع ثلاثة لاعبين روس للاشتباه في مخالفتهم لوائح المنشطات.

ولم يكشف تقرير الوكالة عن أسماء اللاعبين، لكنه قال إنهم رجلان وامرأة، وإنه لم يسبق لهم اللعب في صفوف المنتخب الروسي الأول.

ونسب إلى الاتحاد الروسي قوله: «تلقى الاتحاد الروسي لكرة القدم، معلومات من الفيفا تفيد بفتح تحقيقات».

وقضية المنشطات ليست جديدة على الرياضة الروسية. فقد خلص تقرير في 2015 أشرفت عليه الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، إلى أن المنشطات تستخدم على نطاق واسع في أوساط ألعاب القوى الروسية، ما تسبب في منع الرياضيين الروس من المنافسة في البطولات العالمية الكبرى، ومنها الألعاب الأولمبية حتى ديسمبر/كانون الأول 2022.