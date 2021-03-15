شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات فى سوق الجملة.. الطماطم بين 1-1.5جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات في معظم الأصناف وفقا لأسعار اليوم الاثنين 15-3-2021 بسوق الجملة بـ6 أكتوبر، وذلك مع ارتفاع سعر الفاصوليا والملوخية.

وقال حسن السوهاجي تاجر بسوق العبور ان ارتفاع سعر الملوخية والفاصوليا يآتي بسبب فاصل العروات، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذا الارتفاع وخاصة في الفاصوليا لا يساوي أسعار الأعوام الماضية، حيث كانت تصل إلى 25 جنيها للكيلو، موضحا أن سعر الكيلو اليوم يتراوح بين 5-13 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو.

وأضاف السوهاجي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيه للكيلو، وسعر الطماطم بين 1-1.5جنيه للكيلو، والكوسة بين 1.5-4.5 جنيها، البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، والبصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، الجزر فيترواح بين 3 - 5 جنيهات للكيلو.

وأشار السوهاجي إلى أن، الخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4.5 جنيه، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو والفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5- 2 جنيها للكيلو.