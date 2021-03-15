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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الاثنين 15-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر
سعر الدولار اليوم
انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.65 جنيه للشراء، 18.83 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.64 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.73 جنيه للشراء، 21.95 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.69 جنيه للشراء، 22.05 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل 48.91 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.95 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.