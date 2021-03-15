شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. تتراوح بين 25-29 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت سوق الدواجن والبيض اليوم الاثنين 15-3-2021 استقرارا من حيث الأسعار وذلك في ظل زيادة المعروض وفقا لما أكده عدد كبير من عناصر المنظومة الإنتاجية للقطاع، حيث نجحت الجهود التي قامت بها الحكومة فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن.

وقال مصطفى الفيومي تاجر دواجن أن الأسعار خلال تلك الفترة تعتبر جيدة، مشيرا إلى أن أسعار العام الماضي في تلك الفترة كانت تزيد ما بين 2-5 جنيهات في سعر الكيلو، مشيرا إلى أن سعر الدواجن في المزرعة يتراوح 23-24 جنيها للكيلو في المزرعة بينما سجل سعر المستهلك 26-29 جنيها للكيلو.

وأضاف الفيومي أن سعر الدواجن البلدى في المزرعة 30 جنيها بينما يتراوح سعر المستهلك 33-36 جنيها للكيلو، تتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، وأن سعر كرتونة البيض تتراوح بين 38-42 للمستهلك، أما كرتونة البيض البلدى فتتراوح للمستهلك بين 44-47 جنيها.

وكانت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أكدت أن أسعار الدواجن بجميع أصنافها تشهد استقرارا فى السوق على الرغم من اقتراب شهر رمضان المبارك وذلك لزيادة المعروض في السوق.