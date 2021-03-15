شكرا لقرائتكم خبر عن جولات لتنمية الوعي الضريبي للممولين بالقاهرة والجيزة والمنيا وكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة مستمرة فى تعزيز جهود تنمية الوعى الضريبى لدى الممولين بآليات التسجيل على المنظومة الإلكترونية وكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا خلال موسم الإقرارات الضريبية؛ باعتبارهم شركاء النجاح فى المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات تقديمهم لإقراراتهم الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت خلال المواعيد المقررة، وخاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا بداية من 1يناير 2021.

وقال "عبد القادر" إن مبادرة مصلحه الضرائب والخاصة بتوفير حملة سيارات متنقلة تجوب المحافظات لتقديم التوعية اللازمة للممولين مجانًا خلال موسم الإقرارات الضريبية وتقديم الدعم لهم، قد قامت بعمل جولات ميدانية في كل من محافظة القاهرة بمناطق ( السيدة زينب ، والأزبكية ، والأزهر ، والموسكي ، والحلمية ) ، وكذلك بمحافظة الجيزة بمناطق ( فيصل والهرم ) ، وأيضًا بمحافظة المنيا ، ومحافظة كفر الشيخ ، موضحًا أن تلك المبادرة تسير وفق خطة موضوعة لتغطية كافة محافظات الجمهورية تباعًا ، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تقوم بإمداد الممولين بكافة عناوين الأماكن التي وفرتها مصلحة الضرائب لهم في كل محافظة من محافظات الجمهورية لتقديم الدعم الفني لهم مجانًا سواء داخل المأمورية التابع لها الممولين أو من خلال فروع الحاسب الآلي التابع ، وأيضا مركز التدريب ، وكذلك مكاتب الإرشاد الضريبي بالغرف التجارية داخل المحافظة الموجود بها الممول.

وشدد " رئيس مصلحة الضرائب " على عدم تعامل الممولين مع الأشخاص الذين يستغلونهم بعرض مساعدتهم فى تقديم الإقرارات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية من خلال مكتبات أو أكشاك ، بما فى ذلك من مخاطر كثيرة لتداول الرقم السرى للممول مع أى أشخاص آخرين ، قد يُسيئون استخدام بياناته ، مضيفًا أنه ينبغى على الممول الاحتفاظ ببريده الإلكترونى الشخصى الذى أنشأه من خلال حسابه على المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، وكلمة السر؛ حيث سيحتاج إلى استخدام نفس البريد الإلكترونى فى تقديم إقراره الضريبى ، وللاستفادة من الخدمات الأخرى خلال الأعوام المقبلة.

وأوضح " عبد القادر" أن المصلحة تقوم بنشر فيديوهات مُبسطة لكيفية التسجيل على المنظومة الإلكترونية وكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا ، وشرح خطوات السداد على المنظومة عبر قناتها على اليوتيوب ، وكذلك تقوم بتوفير كافة المعلومات التي تهم الممولون على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، وكذلك على صفحتها الرسمية على الفيسبوك ، هذا بالإضافة إلى ما تُوفره المصلحة من مكاتب للإرشاد الضريبي والدعم الفنى بمختلف المأموريات والغرف التجارية ومراكز التدريب وفروع الحاسب الآلي التى تختص بمساعدتهم مجانًا فى معرفة كيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية خلال المواعيد المقررة من أول يناير إلى نهاية مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين «أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات»، ومن أول يناير إلى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية «شركات الأموال، وشركات الأشخاص» أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

وأكد " رئيس المصلحة " أنه يُمكن للممولين طرح استفساراتهم عبر الخط الساخن: «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكترونى : «[email protected]»، وسيتولى العاملون بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب الرد الفوري على كافة الأسئلة خاصة الأفراد ، والسعى الجاد لتذليل أى عقبات؛ بما يُسهم فى تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا.

وقالت " سناء عبد المنعم الليثي رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي " إن مصلحة الضرائب تسير على قدم وساق لتقديم كل الدعم للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية ، وأن مبادرة السيارات المتنقلة التي وفرتها مصلحة الضرائب تعد سابقة هي الأولى من نوعها لمساعدة الممولين والتيسير عليهم والوصول لهم في أماكنهم في مختلف المحافظات ، مؤكدة أن هذه المبادرة متوافر بها نخبة من العاملين بالإدارة المركزية للحاسب الآلي وعلى درجة عالية من الكفاءة والفعالية وسرعة الاستجابة لتقديم المساعدة للممولين ، موضحة أن هدف مبادرة السيارات المتنقلة توعية الممولين وإعلامهم بوجود العديد من الوسائل والقنوات الاتصالية التي تقدمها المصلحة لتقديم الدعم لهم ، وذلك من خلال نشر فيديوهات التوعية الضريبية على قناة اليوتيوب ، وبالإضافة إلى توفير كافة الأدلة والإرشادات، والأسئلة والأجوبة وكافة المعلومات التي يحتاجها الممولون سواء على الموقع الإلكتروني أو قناة اليوتيوب الخاصة بمصلحة الضرائب.

وذكرت "سناء الليثي" أنه إذا كان أى ممول لديه الرغبة في التسجيل على المنظومة الإلكترونية سيتم مساعدته في ذلك بالإضافة إلى توعيته بكافة الخطوات اللازمة لإدخال بيانات إقراراه على المنظومة إلكترونيًا ، وكذلك توضيح كيفية دفع الاشتراك على المنظومة ، وكذلك يتم توعية الممولين وخاصة من الأشخاص الطبيعيين أنهم ملزمين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا ، وأن عليهم الاسراع بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا لأن آخر موعد لهم لتقديم إقراراتهم الإلكترونية هو 31 مارس 2021 ، وكذلك توعيتهم بكافة الأماكن التي وفرتها لهم مصلحة الضرائب داخل المحافظات والتي تقدم لهم هذه التوعية مجانًا .

وأهابت رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بجميع الممولين ضرورة التحقق من هوية أعضاء حملة السيارات المتنقلة ، وأنهم تابعين لمصلحة الضرائب المصرية ويحملون الكارنيهات التي تثبت ذلك ، وأن السيارة الموجودة معهم عليها شعار الحملة ومصلحة الضرائب ذلك حتى لا يتم استغلالهم.