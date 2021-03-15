شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المصرية للاتصالات" تعتمد زيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى 13عضوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للاتصالات، المنعقدة اليوم الاثنين، بالإجماع على الموافقة على تعديل نص المادتين رقمي 21 و43 من النظام الأساسي للشركة، وتفويض مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تراها الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية على قرارات الجمعية.

ونص التعديل المقترح للمادة 21 من النظام الأساسي أن يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء على الأقل ومن 13 عضوًا على الأكثر بدلاً من 11 عضوًا في السابق، تعينهم الجمعية العامة واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر يتم تعيين مجلس الإدارة من 13 عضوًا بدلاً من 11عضوًا على أن يقسموا إلى 4 أعضاء بدلاً من 3 أعضاء ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية وفقًا لما سيرد تفصيله في هذه المادة، عضو ممثل للعاملين بالشركة ترشحه النقابة العامة للعاملين بالاتصالات ويشترط أن يكون من ضمن العاملين بالشركة، و8 أعضاء بدلاً من 7 أعضاء يصدر باختيارهم قرار من رئيس المجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف التعديل: "ويتم ترشيح 4 أعضاء بدلًا من 3 أعضاء مستقلين من قبل المساهمين غير الدولة المالكين لنسبة 1% أو أكثر من أسهم الشركة، ويشترط في الأعضاء المستقلين ما يلي؛ أولًا ألا يكون عاملًا بالشركة أو بإحدى الشركات التابعة أو الشقيقة التي تساهم الشركة المصرية للاتصالات في رأس مالها خلال الخمس سنوات السابقة للترشيح، ثانيًا ألا يكون خلال الثلاث سنوات السابق على تعيينه ممن له معاملات جوهرية سواء بصفة شخصية أو كشريك أو مساهم لدى أي جهة لديها أي معاملات جوهرية مع الشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة التي تساهم الشركة في رأس مالها، ثالثًا ألا يكون مستحقًا من الشركة أتعابًا أو مبالغ إضافية استثناء بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو له حق الاشتراك في أنظمة الحوافز بالأسهم إن وجدت، أو برامج المكافآت التحفيزية أو له حق الاشتراك في برامج المعاش بالشركة، رابعًا ألا يكون له علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذية ونوابه، خامسًا ألا يمثل مساهمة جوهرية في الشركة.

وتابع: "وفي حالة عدم قيام المساهمين من غير الدولة بترشيح 4 أعضاء بدلاً من 3 أعضاء مستقلين أو ترشيح أقل من 4 أعضاء بدلًا من 3 أعضاء أو في حالة عدم توافر الاشتراطات الموضحة في الأعضاء المستقلين المرشحين من قبل المساهمين من غير الدولة فإنه يجوز لمجلس الإدارة ترشيح أعضاء مستقلين لاستكمال عدد الأعضاء المستقلين المرشحين على أن يتوافر فيهم أيضًا الاشتراطات الخاصة بالأعضاء المستقلين الموضحة أعلاه، ويجوز للشخص الاعتباري أن يمثل بأكثر من عضو في مجلس الإدارة ويتعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة بتعدد حضور ممثليه في المجلس، وفي هذه الحالة تتعدد الأصوات بتعدد الممثلين.

ويستخدم التصويت التراكمي في حال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين إذا تجاوز عدد المرشحين المستقلين عن 4 بدلًا من 3، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، وفي جميع الأحوال على عضو مجلس الإدارة الذي يتبين وجود تعارض في المصالح بينه وبين الشركة التنحي عن التصويت في الأمر المعروض على مجلس الإدارة.

ونص تعديل المادة 43 على أن تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولايجوز انعقادها إلا في مدينة القاهرة أو الجيزة، وأضيف تعديل ويجوز أن تجتمع عبر آليات الاتصال الحديثة الصوتية أو المرئية والتصويت إلكترونيًا، ويعتبر الحضور بهذه الآليات حضورًا وتوصيتًا فعليًا.