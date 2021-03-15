شكرا لقرائتكم خبر عن "مكة للإنشاء" تتوقع تحسن نتائجها المالية مع اضمحلال جائحة كورونا وعودة الصلاة للحرم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع عضو مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير، زياد البسام، أن تتحسن أعمال الشركة مع "اضمحلال جائحة كورونا، والسماح بالحركة والصلاة بساحات الحرم وفق إجراءات وقائية وذلك بعد تحولها للخسائر خلال العام الماضي وتكبدها 60 مليون ريال.

وأكد البسام مع أن جائحة كورونا تركت أثرها على جميع الشركات، وبينها شركة مكة للإنشاء والتعمير التي عانت من عدم قدوم المعتمرين ونسبة الحج المنخفضة، وبالتالي قلة الإشغالية في غرف الفنادق وإقفال المنطقة المركزية.

وأوضح أن الشركة حجزت من أرباحها مختلف أنواع المخصصات لتكون بوضع جيد، تعزز مكانتها في المضي في المشاريع المركزية، وتستفيد من قلة الإشغال في تجديد الغرف الفندقية، بحسب موقع قناة العربية.

وكشف ان حجم الاحتياطيات النظامية لدى الشركة يفوق 50% من رأسمالها مقابل النسبة المطلوبة عند 30% ولديها أرباح مبقاة بما يفوق 160 مليون ريال، وقد زادت حقوق الملكية بنفس القيمة إلى 4.46 مليار ريال رغم جائحة كورونا وأثرها.

وأشار إلى أن الحسابات الختامية للشركة تظهر أن التوزيعات الاجمالية للمساهمين منذ إنشاء "مكة للإنشاء والتعمير" يفوق 6.5 مليار ريال ما يزيد على 400% من رأسمال الشركة.

وقال البسام، إن "مكة للإنشاء والتعمير" حولت منطقة كانت عشوائية إلى مشروع ضخم، وأصبح نموذجا في تطوير الأحياء العشوائية، وتضاعفت ارقامه والاستثمارات التي فيه، وقد وصل سعر سهم الشركة إلى 6 أضعاف القيمة الأسمية، وحرصت الشركة على تطوير مختلف المناطق حول الحرم المكي.

وكشفت بيانات أعمال شركة مكة للإنشاء والتعمير، مؤخرا، عن التحول للخسارة خلال العام المنتهي في 30/4/1442 هـ.

وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 59 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 236 مليون ريال في العام المنتهي في 30/4/1441 هـ.

وحققت الشركة خسائر تشغ.يلية بلغت 25 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 259 مليون ريال خلال العام المنتهي في 30/4/1441 هـ.