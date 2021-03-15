شكرا لقرائتكم خبر عن "ساب السعودي" يكشف أسباب وفوائد الاندماج مع البنك الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي لبنك السعودي البريطاني "ساب" ديفيد ديو، أن بنك "ساب" سيكون في موقع جيد بعد الاندماج مع البنك الأول.

وأرجع قرار الاندماج إلى سببين، الأول، لتقديم منتجات وخدمات تم تحسينها لقاعدة عملائنا التي تم توسيعها، وثانيا لتوفير فوائد للعملاء تشمل الكفاءة وحجم بنك أكبر، بحسب موقع قناة العربية.

وعن الفوائد التي ستقدم للعملاء، قسم "ديفيد ديو" العملاء إلى قاعدتين: الأولى هي قاعدة عملاء الشركات وهي القاعدة التي ستحصل على ميزانيات عمومية أكبر والقدرة على تغطية اكتتابات أكبر وقدرة لتغطية مشاريع أكبر حجما والمشاريع الضخمة القائمة في المملكة.

وشهد أمس اكتمال الاندماج بين بنكي ساب والأول، حيث تم دمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء. ويجمع هذا التكامل نقاط القوة في كلا البنكين، يتناسب مع طموحات النمو لمملكة متجددة.

ومنذ الاندماج القانوني في يونيو 2019، شهد الاندماج مراجعة كل جانب من جوانب أعمال البنكين لمعرفة أفضل المزايا، واستثمار الفرص لتقديم عرض أكثر تنافسية.

وعلى الرغم من كونها المرة الأولى التي تتم فيها محاولة اندماج بهذا الحجم في المملكة، والتحديات التي فرضتها الجائحة، فقد تم الانتهاء من اندماج كلا البنكين في الوقت المقرر.