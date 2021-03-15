شكرا لقرائتكم خبر عن النفيعي للاستثمار: قطاع البنوك السعودي يقفز قرابة 20% في 2021 ويقود ارتفاعات "تاسي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لمجموعة النفيعي للاستثمار، علي الزهراني، إن قطاع البنوك السعودي يقود ارتفاع المؤشر بشكل ملحوظ.

وأوضح أن أداء البنوك يأتي مرتفعا بنسبة 18.4% منذ بداية العام الحالي، وفي خلال 52 أسبوعا ماضية (فترة عام) استطاع مؤشر قطاع البنوك التحرك بنسبة 44% مقابل 42% للسوق ككل، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف أن قطاع البنوك من القطاعات التي تتحرك غالبا في المراحل الأخيرة لارتفاع المؤشر بحكم الوزن الثقيل لقطاع البنوك في المؤشر السعودي العام.

وقدر تأثير قطاع البنوك في المؤشر السعودي، بنسبة أكثر من 36% في المؤشر الرئيسي، وبالتالي سيكون التحرك ثقيل نسبيا، وعادة يظهر أثره في مراحل السوق الأخيرة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية في جلسة أمس الأحد مرتفعًا 0.8% ليكسب 76.82 نقطة، ويقفل عند مستوى 9664.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال.

وجاء الارتفاع بدعم من أداء قطاع البنوك القيادي، بالتزامن مع اكتمال الاندماج التاريخي في السعودية بين بنكي ساب والأول.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) منخفضًا 391.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23783.31 نقطة، وبتداولات بلغت 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 1274 صفقة.