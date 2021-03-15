شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستمر بالارتفاع- تحليل - 15-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزج بتشكيله لموجات صاعدة مستغلا الثبات الإيجابي ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ تسجيله بذلك لمستوى 130.48, نشير إلى أن الثبات المتكرر فوق الدعم الإضافي المستقر عند 129.60 يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بشكل أولي مستوى 130.75 وبتجاوز هذا العائق قد تمتد التداولات نحو 131.50 خلال الفترة المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.00 و 130.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد