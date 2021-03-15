شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين بصدد استئناف الهجوم الصاعد-تحليل - 15-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتشكيله لموجات صاعدة لنلاحظ تذبذبه حاليا فوق الحاجز المستقر عند 151.90 ليزيد ذلك من فرص تسجيله لأهداف جديدة خلال الفترة الحالية, كذلك استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد الضغوط الإيجابية على تداولات السعر لنبقى بانتظار وصوله نحو 152.90 ومن ثم ليستهدف مقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 153.65 تقريبا.

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه الحالي بهبوط السعر دون الدعم الأولي المتمركز عند 149.40 لما له أثر بتفعيل المسار التصحيحي الهابط ليجبره ذلك على تكبد العديد من الخسائر والتي تبدأ من 147.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.30 و 152.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد