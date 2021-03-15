شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستقبل العزم السلبي– تحليل - 15-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين باستقبال العزم السلبي بفعل ثبات مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليعزز ذلك ترجيحنا التصحيحي الهابط, كذلك الثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 1230.00 يؤكد احتجاز التداولات ضمن المسار الهابط لحين الوصول نحو المحطات السلبية المتمثلة بمستوى 1160.00 و 1105.00 على التوالي.

لابد من التنويه إلى أن نجاح السعر باختراق الحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيلغي الترجيح السلبي وليمنحه فرصة لتجديد الهجوم الصاعد ليندفع بذلك نحو 1300.00 وصولا نحو 1385.00 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1160.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز