شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحافظ على المسار التصحيحي الهابط– تحليل -15-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تقديمه لإغلاقات سلبية دون المقاومة الممتدة نحو 3.1530 ليحافظ بذلك على مساره التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا, سنبقى بانتظار تجميع السعر قريبا للعزم السلبي ليمكنه ذلك من بدء تحقيق الأهداف السلبية والتي تتمركز حاليا قرب 3.9500 و 3.8810 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1600 و 3.9500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة