شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة – تحليل - 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً للمقاومة المحورية 0.9320 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر 0.9256 لتأكيد التوجه نحو 0.9185 كمحطة تالية.

مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليدعم التوقعات بالانخفاض، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات دون 0.9320.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9230 والمقاومة 0.9320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط