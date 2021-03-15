شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون مستوى 0.7765، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7615.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.7765 سيدفع السعر لاختبار المقاومة الأهم للتداولات اللحظية وقصيرة الأمد عند 0.7850 قبل تحديد مصير الاتجاه التالي بشكل أوضح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7680 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط