شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بإيجابية – تحليل - 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة ليبتعد عن مستوى 69.23، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 71.35، والذي يمثل اختراقه مفتاح امتداد الموجة الصاعدة على المدى الأطول.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر 69.23 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف اختبار مستوى 67.92 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.50 والمقاومة 71.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد