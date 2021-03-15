شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبني قاعدة دعم – تحليل - 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط فوق مستوى 65.80، ويحاول بناء قاعدة دعم فوق هذا المستوى لتعزيز استمرارية السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو مستويات 67.85 ثم 68.75 كأهداف رئيسية تالية.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستويات 65.15 ثم 64.55 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 67.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد