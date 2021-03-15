شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر مقاومة القناة – تحليل - 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الفضة دعم قوي عند 25.50، ليظهر بعض الميل الصاعد ويختبر مقاومة القناة اللحظية الهابطة، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل واضح، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 26.40 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ بكسر 25.50 لتأكيد التوجه نحو 24.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.40 والمقاومة 26.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط